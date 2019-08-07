

«Клинический идиотизм» - так оценивает заявления Вольского лидер ЕНД Григол Вашадзе

07.08.2019 20:33





Один из лидеров объединенной оппозиции, и председатель "Единого национального движения" Григол Вашадзе назвал "клиническим идиотизмом" заявления членов "Грузинской мечты", в которых представители власти обвиняют Грузию в начале российско-грузинской войны.



По словам лидера оппозиции, власть слово в слово повторяет послания Путина, и российскую риторику.

"Стараюсь этой личности, который вырос как гриб для напоминания шеварднадзевского режима, ответить так, чтобы не нанести личное оскорбление, и притом указать, что идиотизм, разумеется, не грех. Но демонстрировать это каждый день по телевизору действительно не стоит, поскольку классическим идиотизмом является то, что говорит этот человек, и вместе с ним объединенные в "Грузинскую мечту" люди. Точно так же ему все могут сказать, когда он работал в каком-то министерстве государства, кто устроил тогда те агрессии, власть Грузии?



Кошмар, что кто-то вообще допускает этих типов к интернету, чтобы выразить свой бред, и передать амуницию России. У нас такая власть, какая есть, и мы обязательно прогоним их путем этих выборов, потому что их маразм уже невыносим"- заявил Григол Вашадзе.



Лидер "Грузинской мечты" Гия Вольски в начале войны и ее результатах обвиняет тогдашнюю власть и третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.



По словам депутата большинства, грузинская сторона бомбила территорию Грузии по заказу России.





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