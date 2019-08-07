

Ограничение критики политического оппонента на 25% является трагикомедией - Гия Хухашвили

07.08.2019 20:34





Политический эксперт Гия Хухашвили прокомментировал агентству "2020NEWS" инициативу, согласно которой запрещается использование в рекламе языка ненависти:



"Классическая дефиниция языка ненависти и так ограничена законом. Будь то в отношении этнических, сексуальных, гендерных или этнических меньшинств. Если разговор идет о том, что критику политического оппонента следует ограничить на 25%, это уже трагикомедия. Я могу всю свою кампанию посвятить критике оппонента. Непонятно, почему кто-то должен ограничить мне это право"- говорит Гия Хухашвили.



К информации, по инициативе правящей партии, только 25% избирательных клипов могут содержать негативную информацию, а 75% должны быть ориентированы на позитивное содержание.





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