

Президент Грузии встретилась с ветеранами войны и вручила им государственные награды

07.08.2019 21:30





Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила ветеранов войны Зураба Адуашвили, Джими Инаташвили и Григола Тогонидзе медалями «За воинскую доблесть», за героизм и мужество, проявленные в боях за защиту Родины и ее единство.



Как отметила президент Грузии, страна, её достоинство и честь измеряются тем, как поступает она с ветеранами, так как уважение, проявленное к ним, означает уважение к стране и эти государственные награды являются выражением признательности и уважения к ветеранам.



Во встрече приняли участие: представители Государственной службы по делам ветеранов и члены семей ветеранов.



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