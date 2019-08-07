|
|
|
Президент Грузии встретилась с ветеранами войны и вручила им государственные награды
07.08.2019 21:30
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила ветеранов войны Зураба Адуашвили, Джими Инаташвили и Григола Тогонидзе медалями «За воинскую доблесть», за героизм и мужество, проявленные в боях за защиту Родины и ее единство.
Как отметила президент Грузии, страна, её достоинство и честь измеряются тем, как поступает она с ветеранами, так как уважение, проявленное к ним, означает уважение к стране и эти государственные награды являются выражением признательности и уважения к ветеранам.
Во встрече приняли участие: представители Государственной службы по делам ветеранов и члены семей ветеранов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна