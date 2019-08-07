

Каладзе: Грузинская нация никогда не смирится с оккупацией, мы - свободолюбивый народ

07.08.2019 21:31





«Несмотря на столько тяжелых периодов, грузинская нация никогда не смирится с оккупацией», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в связи с 11-й годовщиной российско-грузинской войны августа 2008 года.



По его словам, грузинская нация сделает все возможное для восстановления территориальной целостности.



«Прошло одиннадцать лет после войны в августе 2008 года, которая унесла жизни многих невинных людей, героев и солдат. Прошло 11 лет с тех пор, как мы потеряли наши территории. Люди потеряли свои родовые могилы, святыни, мы потеряли много сел. Все это очень тяжело, результаты, которые мы получили, однако, несмотря на столько тяжелых периодов, грузинская нация никогда не смирится с оккупацией. Мы свободолюбивый народ, и я хочу, чтобы все знали, что грузинская нация сделает все возможное для восстановления территориальной целостности, но мы должны сделать это мудро, с образованием, экономическим развитием. Я уверен, что мы сможем это сделать », — сказал Каха Каладзе.



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