

Бахтадзе: Консолидацией нашей нации, последовательной политикой и вместе с международным сообществом мы добьемся полной деоккупации Грузии

07.08.2019 21:42





11 лет прошло после Августовской войны, это война, за которой последовала оккупация Россией двух неотъемлемых регионов Грузии, уничтожение сотен грузинских сел и десятков тысяч граждан, ставших беженцами, — так премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отозвался на 11-ю годовщину Августовской войны.



«После августовской войны прошло 11 лет. Это была война, за которой последовала оккупация Россией двух неотъемлемых регионов Грузии, уничтожение сотен грузинских сел и десятков тысяч граждан, ставших беженцами. Эта война забрала жизни сотен наших граждан, включая мирных жителей, и оставила неослабевающую боль.



Важнейшей задачей любого правительства является защита жизни своих граждан, обеспечение мира и превенция угрозы для страны.



К сожалению, тогдашнее безответственное правительство, своей антигосударственной политикой, не только не сделало этого, а сделало возможным осуществление плана оккупации.



Консолидацией нашей нации, тяжелой работой, достижением поставленных целей, осуществлением вместе с международным сообществом последовательной политики и мирным развитием мы добьемся полной деоккупации Грузии.



Отдаю дань памяти погибших и бессмертным именам наших героев. Слава героям», — пишет Мамука Бахтадзе.



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