

Иванишвили может закончить в психиатрической больнице - Бердзенишвили

11.08.2019 11:56





Один из лидеров "Республиканской партии" Леван Бердзенишвили считает, что следствие против гендиректора телекомпании "Рустави 2" является личной местью олигарха Иванишвили, а прокуратура является исполнителем его воли. По его словам, текущими процессами Грузия теряет имидж европейской страны и в итоге общество станет вынуждено начать борьбу за спасение европейских ценностей. Так Бердзенишвили прокомментировал решение Тбилисского городского суда избрать в качестве меры пресечения Нике Гварамия залог в 40 тысяч лари.



Бердзенишвили заявляет, что процессы развиваются так, что последней остановкой будет психиатрическая клиника. По словам политика, Иванишвили за деньги не раздумывая продаст мать, сына и Родину.



"Все это закончится в какой-нибудь психиатрической больнице, потому, что уровень этого сумасшествия становится уже невыносимым. В конце он может арестовать сына [рэппера] Беру за то, что ему не понравится какой-либо, как он сам называет, куплет. Это конечно вредит имиджу Грузии. Грузия, как европейская страна, сейчас испытывает разрушение имиджа, так как становится ясно, что суда нет, что прокурор не человек, выясняется, что и общество не такое сильное, как нужно, и выясняется, что можно вести такого рода наступление на СМИ.



В итоге, Грузия начнет борьбу за спасение европейских ценностей против Иванишвили. Грузия без Иванишвили будет другой страной, и следует запомнить, что богатых людей, особо богатых людей, никогда не следует приводить в политику с надеждой на то, что он богат и ничего не украдет. Иванишвили никогда не был и никогда не будет политиком, Бидзина Иванишвили спекулянт, в наихудшем понимании этого слова. Он даже не торговец, он обычный спекулянт, хорошо описанный в истории 19-го века. Он за копейку продаст мать, сына и Родину. Поэтому, исключено, что из него получится политик", - заявляет Бердзенишвили.



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