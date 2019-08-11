

Премьер Грузии поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

11.08.2019 18:46





Сила Грузии именно в ее многообразии и в том, что в пору испытаний мы стоим, собравшись в один кулак, а во время радости делимся радостью друг с другом, - так поздравил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе собравшихся в Джума-мечети в Тбилиси с праздником Курбан-байрам.



Как отметил Бахтадзе, для него огромная честь то, что он может лично поздравить население с праздником.



«Сегодняшний день – это день надежды, любви и помощи нуждающимся. Мне радостно, что вместе с нашими гражданами сегодняшний праздник отмечают послы дружественных нам стран. Хочу поприветствовать их и поздравить с Курбан-байрамом.



Я всегда говорил, и сегодня, когда отмечается этот праздник, должен повторить, что сила Грузии в ее многообразии. На протяжении веков наши предки вместе строили отечество, и мы являемся потомками этих великих предков, и каждый из нас гордится этим. Наша обязанность передать эти большие традиции, большую любовь будущим поколениям.



Сила Грузии именно в ее многообразии и в том, что в пору испытаний мы стоим, собравшись в один кулак, а во время радости делимся радостью друг с другом. Еще раз поздравляю, желаю мира и благополучия в единой сильной Грузии», - обратился Мамука Бахтадзе к собравшимся на праздник.



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