

День Конституции Грузии отметят в Президентском дворце

24.08.2019 11:12





По случаю Дня Конституции Грузии в Президентском дворце состоится праздничный прием.



На мероприятие приглашены действующие и бывшие представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, а также различных конституционных органов.



Перед собравшимися выступят Президент, премьер-министр, председатель парламента и конституционалист Автандил Деметрашвили.



Во дворце пройдет экспозиция, на которой будут выставлены документы, хранящиеся в Национальном архиве Грузии. В том числе оригиналы Конституций 1921 и 1995 годов, а также связанные с этой темой исторические документы и фотографии.



Сегодня отмечается День Конституции Грузии. 24 августа 1995 года тогдашний парламент Грузии принял верховный закон страны.





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