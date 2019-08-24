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День Конституции Грузии отметят в Президентском дворце
24.08.2019 11:12
По случаю Дня Конституции Грузии в Президентском дворце состоится праздничный прием.
На мероприятие приглашены действующие и бывшие представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, а также различных конституционных органов.
Перед собравшимися выступят Президент, премьер-министр, председатель парламента и конституционалист Автандил Деметрашвили.
Во дворце пройдет экспозиция, на которой будут выставлены документы, хранящиеся в Национальном архиве Грузии. В том числе оригиналы Конституций 1921 и 1995 годов, а также связанные с этой темой исторические документы и фотографии.
Сегодня отмечается День Конституции Грузии. 24 августа 1995 года тогдашний парламент Грузии принял верховный закон страны.
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