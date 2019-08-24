

Украина отмечает сегодня День независимости

24.08.2019 11:22





24 августа 2017 года украинцы празднуют 26-ю годовщину независимости страны.



Впервые День независимости Украины отметили 16 июля 1991 года - в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР.



В постановлении О Дне провозглашения независимости Украины было написано следующее: "Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики постановляет: Считать 16 июля Днем провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины".



Однако позже эту дату перенесли на 24 августа. Именно 24 августа 1991 года Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. Окончательно День независимости Украины был подтвержден на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 год. С этого дня история Украины изменилась навсегда.



Считать День независимости официальным государственным праздником стали, начиная с 1992 года. Основной закон государства - Конституцию Украины - приняли 28 июня 1996 года.



Главные празднования пройдут на Софийской площади, Майдане Незалежности 23 и 24 августа.



9 июля новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместо парада на День Независимости Украины в этом году государство выделит 300 млн грн на выплаты премий военнослужащим.



Военный парад на День Независимости в Киеве не будет проходить впервые с 2014 года. 30 июля руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что на День Независимости на Крещатике в Киеве вместо военного парада состоится Шествие достоинства с участием военнослужащих, ветеранов АТО, медиков, учителей, спортсменов, дипломатов и волонтеров. По его словам, в шествии примут участие Зеленский и руководство государства.



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