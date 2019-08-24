|
|
|
Премьер Грузии поздравил Украину с Днем независимости
24.08.2019 16:08
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравляет Украину с Днем независимости. Премьер распространяет поздравление в социальной сети «Твиттер».
«Поздравляю Украину с Днем независимости! Грузия твердо стоит рядом с украинским народом в борьбе за независимость и территориальную целостность. Мы поддерживаем ваше намерение построить процветающее европейское государство! Слава Украине», - пишет премьер в «Твиттере».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна