

Премьер Грузии поздравил Украину с Днем независимости

24.08.2019 16:08





Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравляет Украину с Днем независимости. Премьер распространяет поздравление в социальной сети «Твиттер».



«Поздравляю Украину с Днем независимости! Грузия твердо стоит рядом с украинским народом в борьбе за независимость и территориальную целостность. Мы поддерживаем ваше намерение построить процветающее европейское государство! Слава Украине», - пишет премьер в «Твиттере».



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