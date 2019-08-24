

Талаквадзе: Новая Конституция это визитная карточка нашей страны в цивилизованном мире

24.08.2019 21:14





Новая редакция Конституции это визитная карточка нашей страны в цивилизованном мире, - об этом председатель парламента Арчил Талаквадзе заявил в ходе выступления на мероприятии в связи с днем принятия Конституции Грузии.



«Мы гордимся тем, что в 1921 году Учредительное собрание утвердило Конституцию Первой республики Грузия, основанную на прогрессивных принципах и европейских ценностях. Мы гордимся, что парламент Грузии IX созыва также сумел выполнить свою историческую миссию, успешно осуществить конституционную реформу и утвердить новую редакцию Конституции - оточенный правовой документ, который является прочной основой для долгосрочного демократического развития грузинского государства.



Благодарю всех за ваш вклад; благодарю прежнего председателя парламента Ираклия Кобахидзе и членов конституционной комиссии.



Новая редакция Конституции это визитная карточка нашей страны в цивилизованном мире. Она устанавливает основанную на принципе разделения власти систему парламентского управления европейского стиля, с сильным парламентом, действенным правительством, независимым судом и надпартийным президентом. Вносит политический баланс, четко разделенные полномочия, пропорциональную избирательную систему и расширенные права оппозиции. Что главное, признает свободного человека как высшую ценность, Конституция Грузии устанавливает высочайший стандарт защиты основных прав и делает необратимым европейский и евроатлантический выбор страны.



... Крайне важно, что дух положений Конституции Грузии прямо совпадает с нашей главнейшей стратегической целью, которая заключается в деоккупации страны мирным путем и восстановлении территориальной целостности Грузии. Верю, что вслед за консолидацией демократии и укреплением нашего государства, мы вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами в будущем начнем работать над еще одним конституционным законом, который будет связан с восстановлением территориальной целостности», - заявил Талаквадзе.



24 августа в связи с Днем Конституции состоялся прием во дворце президента Грузии. Мероприятие было закрытым для СМИ.



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