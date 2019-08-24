

Зурабишвили: Президент не должен постоянно реагировать на провокации, спланированные другими

24.08.2019 21:29





Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая перед гостями в Президентском дворце на приеме по случаю Дня Конституции Грузии, затронула тему прав и обязанностей президента Грузии. По её мнению, зачастую права президента либо неправильно поняты, либо общественность умышленно вводится в заблуждение.



«Давайте начнем с темы границ. Да, президент обязан защищать границу, прийти на границу и ознакомиться с ситуацией на месте, а главное, делать все, чтобы были определены границы со всеми нашими соседями. Таким образом, возобновление переговоров, ускорение и поддержка этого процесса является обязанностью президента.



Что же касается линии оккупации, то президент должен позаботиться о живущих там наших гражданах, должен заботиться вместе с правительством об улучшении их условий, поскольку они стоят на страже единства страны. Но президент не должен постоянно реагировать на спланированные другими провокации, и не должен действовать по чужой повестке дня. Нашим главным достижением является то, что оккупация не сбила нас с пути и не смогла подорвать наше главное достижение — демократию и стабильность. Я забочусь о том, чтобы найти все пути и средства для мирного возвращения наших оккупированных территорий, чтобы выбраться из замороженного состояния и для этого получить больше поддержки от наших партнеров, чтобы остановить абсолютно незаконный процесс бордеризации», — сказала Саломе Зурабишвили.





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