

Зурабишвили: Высшей обязанностью президента является защита Конституции и верность ее принципам

24.08.2019 21:32





Мы все должны помнить сегодня, и не только сегодня, что правовой основой обретения независимости в 1991 году была именно Конституция 21 февраля 1921 года, — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении в Президентском дворце по случаю Дня Конституции Грузии.



По её словам, Конституция Первой республики дала главное оружие для создания основы для восстановления государства как эмиграции, так и поколениям борцов за независимость внутри страны.



Саломе Зурабишвили поздравила гостей с Днем Конституции.



«Я лично очень горда прежде всего тем, что принадлежу к эмиграции, которая сохранила эту Конституцию и верила в ее восстановление. Я горжусь тем, что приняла участие в работе конституционной комиссии по внесению изменений, что является еще одним шагом в направлении нашего демократического прогресса. Я горда и чувствую большую ответственность потому, что высшей обязанностью президента является именно защита Конституции и верность ее принципам так, как об этом говорит сама Конституция — президент является гарантом единства и национальной независимости», — сказала Саломе Зурабишвили.



Сегодня в Грузии отмечается День Конституции Грузии. Верховный закон Грузии был принят парламентом 24 августа 1995 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





