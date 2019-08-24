

Дональд Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7

24.08.2019 21:43





Дональд Туск выступил с инициативой приглашения Украины на саммит «большой семерки» в будущем году. Об этом президент Европейского совета заявил перед началом саммита G7, стартовавшего сегодня во французском Биаррице.



Как отметил Туск, ЕС выступает против возвращения России в «большую семерку». По его словам, лидеры должны подумать о приглашении Украины на саммит в следующем году.



По словам президента Европейского совета, нынешний саммит станет непростым тестом на солидарность и единство свободного мира. По словам Дональда Туска, до сих пор неясно, смогут ли лидеры достичь консенсуса по ряду вопросов.



Напомним, что недавно Дональд Трамп выступил с идеей возвращения России в «большую семерку». Президент США заявил, что возвращение России на международный форум было бы логичным, поскольку большинство обсуждаемых там вопросов связано с Россией.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





