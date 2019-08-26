

Саломе Зурабишвили сегодня посетит Францию

26.08.2019 11:01





Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня посетит Францию. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит Францию 26 августа, а Польшу 31 августа.



Согласно постановлению правительства, в рамках рабочего визита в Париж с 26 по 31 августа Зурабишвили примет участие в конференции движения предприятий Франции — MEDEF International, а также встретится с представителями властей страны.



Вместе с тем, 31 августа Саломе Зурабишвили посетит Польшу. В рамках рабочего визита в Польшу, с 31 августа по 2 сентября президент примет участие в мероприятии, посвященном 80-летию начала Второй мировой войны, а также встретится с представителями властей Польши и должностными лицами, приглашенными на мероприятие.



На мероприятии, посвященном началу Второй мировой войны будут присутствовать лидеры НАТО, стран ЕС и Восточного партнерства. В Польшу приедет и президент США Дональд Трамп.





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