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Саломе Зурабишвили сегодня посетит Францию
26.08.2019 11:01
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня посетит Францию. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит Францию 26 августа, а Польшу 31 августа.
Согласно постановлению правительства, в рамках рабочего визита в Париж с 26 по 31 августа Зурабишвили примет участие в конференции движения предприятий Франции — MEDEF International, а также встретится с представителями властей страны.
Вместе с тем, 31 августа Саломе Зурабишвили посетит Польшу. В рамках рабочего визита в Польшу, с 31 августа по 2 сентября президент примет участие в мероприятии, посвященном 80-летию начала Второй мировой войны, а также встретится с представителями властей Польши и должностными лицами, приглашенными на мероприятие.
На мероприятии, посвященном началу Второй мировой войны будут присутствовать лидеры НАТО, стран ЕС и Восточного партнерства. В Польшу приедет и президент США Дональд Трамп.
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