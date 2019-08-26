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Главный проспект Тбилиси будет перекрыт из-за съемок фильма «Форсаж 9»
26.08.2019 11:13
26 августа по 1 сентября из-за съемок одного из эпизодов фильма «Форсаж 9» (Fast and Furious 9) движения автотранспорта на проспекте Руставели будет ограничено.
По заявлению МВД Грузии, с 23:00 26 августа движение транспорта будет запрещено с площади Свободы до бывшего здания «Почты». Поток автотранспорта с Авлабари будет проезжать через мост Бараташвили, как в направлении площади Свободы, так и от площади Орбелиани до улицы Табукашвили.
Вместе с тем, автотранспорт сможет передвигаться от станции метро Руставели до здания бывшего здания «Почты» в направлении площади Республики.
По данным ведомства, движение будет запрещено на всех улицах, соединяющихся с проспектом Руставели.
Автотранспорт, направляющийся на Земо Вера будет пользоваться улицами Грибоедова и Барнова, через которые попадет на проспект Руставели.
«Сотрудники патрульной полиции будут регулировать поток транспортных средств, в целях безопасности движения и чтобы избежать задержек, и в случае необходимости патрульные инспекторы будут информировать водителей об альтернативных маршрутах», — заявляют в МВД.
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