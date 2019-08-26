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Саломе Зурабишвили откроет форум лидеров бизнеса в Париже
26.08.2019 11:15
Президент Грузии Саломе Зурабишвили откроет форум лидеров бизнеса в Париже 28 августа. Международный форум организован крупнейшим французским бизнес-объединением MEDEF INTERNATIONAL.
По информации пресс-службы президента, на форуме будут присутствовать 700 представителей крупных французских компаний. Среди них есть компании, которые активно сотрудничают с грузинской стороной. В предыдущие годы к участникам летнего университета MEDEF с речью обратились Николя Саркози и Эммануэль Макрон.
MEDEF INTERNATIONAL является частной, независимой от государства организацией. Она объединяет 800 000 французских предприятий и признана важным партнером правительства Франции как в социальных, так и экономических переговорах.
В рамках визита у Саломе Зурабишвили запланированы встречи с членами правительства Франции и представителями французских компаний.
Вместе с президентом в нескольких мероприятиях, запланированных в Париже, будет участвовать один из авторов социальной компании Spend your summer in Georgia. Кета Голетиани ознакомит французских предпринимателей с туристическим потенциалом Грузии.
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