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Зурабишвили: 11 лет назад Россия нарушила общепризнанные принципы и нормы международного права
26.08.2019 12:04
«Сегодня, 11 лет назад, Россия нарушила общепризнанные принципы и нормы международного права, признав «независимость» двух неделимых частей Грузии — Абхазии и Южной Осетии», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Ни одно правительство Грузии, ни нынешнее, ни будущее, пока не будет восстановлена нарушенная целостность грузинского единого государства, не допустит этого, так же как и международное сообщество, которое не приняло этот факт, осудило и однозначно поддержало территориальную целостность Грузии.
Сегодня из-за политики русификации абхазская и осетинская культура, язык и идентичность в целом подвергаются еще большему риску исчезновения. Наша общая история является доказательством того, что без грузин национальная идентичность абхазов и осетин сохранить будет невозможно.
Социально-экономическое положение наших абхазских и осетинских граждан также сложное. Даже сегодня, несмотря на проблемы, создаваемые оккупацией, наши власти делают все возможное для решения их гуманитарных, медицинских, образовательных и проблем бизнес-интересов.
На протяжении нашей долгой общей истории у нас с абхазами и осетинами были трудные времена, но есть больше любви, дружбы, родства и взаимного уважения.
Я верю, что придет время, когда Абхазия и Южная Осетия мирно вернутся в единое государственное пространство Грузии», — говорится в заявлении президента Грузии.
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