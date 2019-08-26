

Зурабишвили: 11 лет назад Россия нарушила общепризнанные принципы и нормы международного права

26.08.2019 12:04





«Сегодня, 11 лет назад, Россия нарушила общепризнанные принципы и нормы международного права, признав «независимость» двух неделимых частей Грузии — Абхазии и Южной Осетии», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Ни одно правительство Грузии, ни нынешнее, ни будущее, пока не будет восстановлена ​​нарушенная целостность грузинского единого государства, не допустит этого, так же как и международное сообщество, которое не приняло этот факт, осудило и однозначно поддержало территориальную целостность Грузии.



Сегодня из-за политики русификации абхазская и осетинская культура, язык и идентичность в целом подвергаются еще большему риску исчезновения. Наша общая история является доказательством того, что без грузин национальная идентичность абхазов и осетин сохранить будет невозможно.



Социально-экономическое положение наших абхазских и осетинских граждан также сложное. Даже сегодня, несмотря на проблемы, создаваемые оккупацией, наши власти делают все возможное для решения их гуманитарных, медицинских, образовательных и проблем бизнес-интересов.



На протяжении нашей долгой общей истории у нас с абхазами и осетинами были трудные времена, но есть больше любви, дружбы, родства и взаимного уважения.



Я верю, что придет время, когда Абхазия и Южная Осетия мирно вернутся в единое государственное пространство Грузии», — говорится в заявлении президента Грузии.





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