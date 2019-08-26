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Убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине было заказным - СМИ Германии
26.08.2019 12:47
По сообщениям немецких СМИ, следствие считает, что Убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине было заказным.
По информации «Spiegel», в государственных спецслужбах стран-членов НАТО считают, что у убийства есть политический мотив.
Как известно, немецкие правоохранители задержали после убийства Зелимхана Хангошвили 49-летнего гражданина России, жителя Чечни. По сообщениям СМИ, задержанный прибыл в Германию за несколько дней до убийства Хангошвили и собирался покинуть страну. По данным следствия, у арестованного изъято огнестрельное оружие с глушителем. Сейчас гражданин России находится в изоляторе предварительного задержания.
По информации «Берлинер курьер», убийца Хангошвили по национальности чеченец.
Хангошвили участвовал во второй чеченской войне и был полевым командиром в 2001-2005 годах. Позже он работал в антитеррористическом департаменте МВД Грузии. Немецкие СМИ связывают его убийство с событиями 2012 года в грузинском ущелье Лопота. В 2012 году он участвовал в переговорах между задержанными в ущелье Лопота исламистами и МВД Грузии.
Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа в берлинском районе Моабит.
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