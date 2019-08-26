Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине было заказным - СМИ Германии


26.08.2019   12:47


По сообщениям немецких СМИ, следствие считает, что Убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине было заказным.

По информации «Spiegel», в государственных спецслужбах стран-членов НАТО считают, что у убийства есть политический мотив.

Как известно, немецкие правоохранители задержали после убийства Зелимхана Хангошвили 49-летнего гражданина России, жителя Чечни. По сообщениям СМИ, задержанный прибыл в Германию за несколько дней до убийства Хангошвили и собирался покинуть страну. По данным следствия, у арестованного изъято огнестрельное оружие с глушителем. Сейчас гражданин России находится в изоляторе предварительного задержания.

По информации «Берлинер курьер», убийца Хангошвили по национальности чеченец.

Хангошвили участвовал во второй чеченской войне и был полевым командиром в 2001-2005 годах. Позже он работал в антитеррористическом департаменте МВД Грузии. Немецкие СМИ связывают его убийство с событиями 2012 года в грузинском ущелье Лопота. В 2012 году он участвовал в переговорах между задержанными в ущелье Лопота исламистами и МВД Грузии.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа в берлинском районе Моабит.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
ВАЖНОЕ:
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна