

Каладзе: 50 автобусов марки «MAN» запаздывают - их доставят в конце сентября

26.08.2019 14:47





Остальные 50 автобусов марки «MAN», которые должны были доставить в Тбилиси сначала до конца мая, потом июня, будут в конце сентября, — об этом журналистам заявил мэр столицы Каха Каладзе.



По его словам, у мэрии Тбилиси есть активная коммуникация с компанией.



«У нас был очень плохой разговор с компанией, потому что все это недопустимо. Компания выиграла тендер, и это не просто компания. Это один из лучших брендов в мире. Она взяла на себя обязательство на поставку 90 автобусов в мае, а затем в июне. У них были определенные проблемы. У нас каждый день есть коммуникация с ними и в итоге нам сказали, что Остальные 50 автобусов доставят до конца сентября. Кроме того, в сентябре поступит первая часть 200 единиц 8-метровых автобусов», — сказал Каха Каладзе.



По его словам, будут использованы штрафы, предусмотренные законом.





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