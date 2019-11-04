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Иванишвили с супругой пожаловал к Патриарху и осудил нападки на него
04.11.2019 10:17
Председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили коснулся шумных событий, последовавших после обвинений в мужеложстве в адрес Патриарха всея Грузии, прозвучавших со стороны митрополита Чкондидского Петра. В заявлении Патриархии говорится, что подобные действия – это не только нападки на Церковь, а они направлены против государства в целом. Об этом говорится в информации патриархии Грузии о проведенной сегодня встрече.
«3 ноября Католикос-Патриарх всея Грузии вместе с архиереями и священниками принял Бидзину Иванишвили и его супругу Екатерину Хведелидзе.
Бидзина Иванишвили коснулся шумных событий, последовавших после известных безответственных обвинений, которые вызвали большое беспокойство в обществе. В частности, было сказано, что подобные действия – это не только нападки на Церковь, а они направлены против государства в целом.
Его Святейшество со своей стороны акцентировал внимание на стоящих перед Грузией различных вызовах и процессах в стране.
По завершении встречи Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй поблагодарил Бидзину Иванишвили и Екатерину Хведелидзе за визит и благословил их», - отмечается в информации патриархии.
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