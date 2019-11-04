

Глава МИД Грузии примет участие в Стокгольмском министериале, посвященном десятилетию Восточного партнерства

04.11.2019 10:18





Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани находится с визитом в Королевстве Швеция. В рамках визита министр примет участие в Стокгольмской министериале в связи с десятилетием Восточного партнерства, который проходит по инициативе шведской стороной.



По информации министерства иностранных дел, в министериале участвуют министры иностранных дел стран «Восточного партнерства», а также министр иностранных дел Швеции Анн Линде, гендиректор Еврокомисии по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Кристиан Даниэльсон и заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.



Во время своего визита в Королевство Швеция Давид Залкалиани проведет двусторонние встречи с министром иностранных дел Швеции Анн Линд; с государственным секретарем министра по делам ЕС Паулой Корвало Оловсон, министром юстиции и миграции Морганом Йоханссоном и министром обороны Петером Хультквистом.



Министр также планирует встретиться с грузинской диаспорой.



Визит Давида Залкалиани в Королевство Швеция завершится 6 ноября.



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