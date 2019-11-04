|
|
|
Глава МИД Грузии примет участие в Стокгольмском министериале, посвященном десятилетию Восточного партнерства
04.11.2019 10:18
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани находится с визитом в Королевстве Швеция. В рамках визита министр примет участие в Стокгольмской министериале в связи с десятилетием Восточного партнерства, который проходит по инициативе шведской стороной.
По информации министерства иностранных дел, в министериале участвуют министры иностранных дел стран «Восточного партнерства», а также министр иностранных дел Швеции Анн Линде, гендиректор Еврокомисии по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Кристиан Даниэльсон и заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
Во время своего визита в Королевство Швеция Давид Залкалиани проведет двусторонние встречи с министром иностранных дел Швеции Анн Линд; с государственным секретарем министра по делам ЕС Паулой Корвало Оловсон, министром юстиции и миграции Морганом Йоханссоном и министром обороны Петером Хультквистом.
Министр также планирует встретиться с грузинской диаспорой.
Визит Давида Залкалиани в Королевство Швеция завершится 6 ноября.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна