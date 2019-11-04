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Число просителей убежища в Ирландии растет из-за грузин и албанцев - Лео Варадкар
04.11.2019 15:36
По словам премьер-министра Ирландии, количество просителей убежища в Ирландии растет из-за грузин и албанцев. Об этом Лео Варадкар заявил в интервью The Sunday Independent. По его словам, граждане Албании и Грузии прибывают в Ирландию с поддельными документами.
Как отметил Варадкар, количество просителей убежища в Ирландии за последние годы увеличилось на 60 процентов.
Премьер-министр Ирландии сказал, что мигранты должны прибегать к законным способам прибытия в страну, а «нелегальная миграция недопустима».
По данным ирландских СМИ, в 2018 году за убежищем в Ирландии обратились 450 грузин, что составляет 12 процентов от общего числа просителей убежища.
Посол Грузии в Ирландии Георгий Зурабишвили прокомментировал заявление премьер-министра Ирландии в интервью The Irish Times. Зурабишвили заявил, что «Грузия — безопасная страна, и гражданам на родине не грозит политическое преследование». В то же время грузинский дипломат заявил, что грузинское правительство активно сотрудничает с ирландскими властями, «чтобы граждане Грузии не въезжали в Ирландию незаконно».
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