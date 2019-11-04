

МВД готовит законопроект об удвоении штрафов за превышение скорости

04.11.2019 16:30





Штрафы за превышение скорости будут ужесточены. Как сообщает заместитель министра ВД Грузии Нино Джавахадзе, такие штрафы удвоятся.



Ведомство уже подготовило законодательные изменения, которые будут представлены сперва правительству, а затем парламенту.



Согласно изменениям, система баллов будет привязана к т.н. умным камерам. Если водитель превысит скорость, наряду с повышенным штрафом владелец машины потеряет несколько баллов.



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