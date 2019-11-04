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МВД готовит законопроект об удвоении штрафов за превышение скорости
04.11.2019 16:30
Штрафы за превышение скорости будут ужесточены. Как сообщает заместитель министра ВД Грузии Нино Джавахадзе, такие штрафы удвоятся.
Ведомство уже подготовило законодательные изменения, которые будут представлены сперва правительству, а затем парламенту.
Согласно изменениям, система баллов будет привязана к т.н. умным камерам. Если водитель превысит скорость, наряду с повышенным штрафом владелец машины потеряет несколько баллов.
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