

Эстония поддерживает присоединение Украины к ЕС и НАТО – глава МИД

04.11.2019 16:57





Эстония поддерживает полноценное присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО.



Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции в Киеве.



"Эстония - преданный друг Украины и поддерживает полное ее присоединение к политической семье Европейского Союза и НАТО, основываясь на соответствующих реформах и трансформациях в стране", - добавил министр.



Он напомнил, что Эстония стала первой из стран ЕС, заявившей о непризнании российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.



Он отдельно подчеркнул, что Эстония никогда не признает незаконной аннексии Крыма Россией и регионов востока Украины и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.



"Россия - агрессор, а Украина - жертва агрессии. Именно так необходимо рассматривать эту ситуацию. И мы готовы к углублению сотрудничества в вопросах безопасности", - сказал министр.



Напомним, Украина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей (EOP).



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