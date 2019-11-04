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На «Верхнем Ларсе» начнут работать таможенники из Армении
04.11.2019 19:18
В скором времени на российском контроль-пропускном пункте «Верхний Ларс» появится представитель армянской таможни. Об этом сообщил сегодня председатель Комитета госдоходов Армении Давид Ананян
По его словам, об этом Ереван уже договорился с российской таможней, сейчас полномочия представителя Армении на «Верхнем Ларсе» проходят стадию согласования.
«Вопрос был решен, согласие есть. Остается лишь в ближайшее время обсудить вопрос подходящей кандидатуры, после чего у нас появится свой представитель на КПП», - приводит news.am сообщение Давида Ананяна.
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