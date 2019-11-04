

Эстония требует от России 1,2 млрд евро за советскую оккупациию

04.11.2019 19:19





Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Россия должна возместить Таллинну компенсацию за советскую оккупацию. Об этом сообщают российские СМИ.



По данным Минюста Эстонии, Москва должна выплатить Таллинну примерно 1,2 миллиарда евро.



«На вопрос, должны ли мы заниматься совершенной в прошлом несправедливостью и нанесенным в прошлом ущербом, мой ответ – да», - заявил министр. Он также отметил, что в стратегическом плане будущим эстонско-российских отношений может быть лишь признание оккупации.



Напомним, в декабре 2015 года министерства юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию, в которой говорилось о требовании к России возместить ущерб, вызванный оккупацией.



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