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Премьер-министр Грузии отправился с визитом в Нидерланды


04.11.2019   19:32


«Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отправился с однодневным визитом в Королевство Нидерланды», об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии.

По информации пресс-службы, в рамках визита глава грузинского правительства встретится со своим голландским коллегой Марком Рютте.

После встречи премьер-министры выступят с заявлениями для СМИ.

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