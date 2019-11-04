

Премьер-министр Грузии отправился с визитом в Нидерланды

04.11.2019 19:32





«Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отправился с однодневным визитом в Королевство Нидерланды», об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии.



По информации пресс-службы, в рамках визита глава грузинского правительства встретится со своим голландским коллегой Марком Рютте.



После встречи премьер-министры выступят с заявлениями для СМИ.





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