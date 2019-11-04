

Не существует политических обстоятельств, из-за которых граждане Грузии просят убежища в Ирландии- посол

04.11.2019 19:34





Не существует политических обстоятельств, из-за которых граждане Грузии просят убежища в Ирландии, — об этом посол Грузии в Ирландии Георгий Зурабишвили заявил, комментируя заявление премьер-министра Ирландии Лео Варадкара.



В частности, премьер-министр Ирландии отметил, что количество просителей убежища в Ирландии увеличивается из-за грузин и албанцев. По его словам, граждане Албании и Грузии прибывают в Ирландию с поддельными документами.



В беседе с ирландскими СМИ, грузинский дипломат отметил, что большинство ходатайств грузинских граждан о предоставлении убежища безосновательны, из-за чего им отказывают в получении статуса.

«Не существует политических обстоятельств, из-за которых граждане Грузии просят убежища в Ирландии. Это также подтверждается тем, что 15 стран ЕС, в том числе Ирландия, включили Грузию в список стран безопасного происхождения. Соответственно, заявления о предоставлении убежища от граждан Грузии будут рассматриваться по ускоренной процедуре, что значительно сокращает временные сроки. По моей информации, большинство ходатайств о предоставлении убежища лишены оснований, из-за граждане получают отрицательный ответ на запрошенный статус. Грузинская сторона заинтересована в сотрудничестве с ирландской стороной по вопросам легальной временной трудовой миграции», — сказал Георгий Зурабишвили.



По словам посла, миграция в целом является глобальной проблемой как для Ирландии, так и для других стран ЕС, сталкивающихся с проблемами, связанными с миграционными процессами. «Люди путешествуют для разных целей, в том числе для улучшения жизненных условий», — заявил Георгий Зурабишвили.





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