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Посол Казахстана провел встречу с председателем Агентства государственных закупок Грузии
04.11.2019 20:41
Посол Республики Казахстан в Грузии Бауржан Мухамеджанов встретился с председателем Агентства государственных закупок Грузии Леваном Размадзе.
В ходе встречи грузинская сторона ознакомила казахстанских дипломатов с некоторыми аспектами администрирования государственных закупок в Грузии, а также обменялись мнениями по вопросам совершенствования процедур в сфере государственных закупок.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Грузии Бауржан Мухамеджанов провел встречу с председателем Агентства государственных закупок Грузии
Б.Мухамеджанов и Л.Размадзе подчеркнули важность тесного сотрудничества между ведомствами двух стран по вопросу обмена положительным опытом и достижениями в области обеспечения прозрачности систем государственных закупок.
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