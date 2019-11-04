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Посол Казахстана провел встречу с председателем Агентства государственных закупок Грузии


04.11.2019   20:41


Посол Республики Казахстан в Грузии Бауржан Мухамеджанов встретился с председателем Агентства государственных закупок Грузии Леваном Размадзе.

В ходе встречи грузинская сторона ознакомила казахстанских дипломатов с некоторыми аспектами администрирования государственных закупок в Грузии, а также обменялись мнениями по вопросам совершенствования процедур в сфере государственных закупок.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Грузии Бауржан Мухамеджанов провел встречу с председателем Агентства государственных закупок Грузии

Б.Мухамеджанов и Л.Размадзе подчеркнули важность тесного сотрудничества между ведомствами двух стран по вопросу обмена положительным опытом и достижениями в области обеспечения прозрачности систем государственных закупок.

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