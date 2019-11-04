

Дэвид Крамер: Думаю, скоро мы увидим рост участия США в Грузии

04.11.2019 21:23





Думаю, скоро мы увидим рост участия США в Грузии, и это будет положительным изменением, - об этом заявил эксперт Дэвид Крамер.



До начала «Ночных дебатов – с Френсисом Фукуяма» он коснулся отношений между Грузией и США.



«Грузия всегда имела для Соединенных Штатов Америки важную роль как островок демократии в этом регионе. Республиканцы и демократы в Конгрессе США очень поддерживают Грузию, и у меня нет причин думать, что это изменится. Скоро здесь будет новый посол США, и я думаю, он поддержит большие усилия Элизабет Руд и поддержку в отношении Грузии. Думаю, мы увидим рост участия Америки в Грузии, и это будет позитивным изменением», - сказал Крамер.



Отвечая на вопросы, он также коснулся предстоящих в Грузии выборов.



«Я думаю, что Соединенные Штаты считают предстоящие парламентские выборы 2020 года очень важными для развития. Я знаю, что наши европейские союзники тоже так думают, это станет тестом для Грузии, для демонстрации, что она продолжает идти по демократическому пути. Так что, думаю, на это будет обращено большое внимание, многие будут наблюдать за выборами и, надеюсь, будут живые дебаты о дне выборов, а также мы увидим избирательную кампанию, в которой каждому будет дан шанс», - сказал Крамер.



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