

Парламентским секретарем правительства назначен Бека Дочвири

05.11.2019 11:11





Парламентским секретарем правительства Грузии назначен заместитель главы администрации правительства Бека Дочвири. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



С 2017 года по сентябрь 2019 года Бека Дочвири работал на должности директора юридического департамента МВД Грузии, до этого же он занимал позицию начальника юридического департамента Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.



В 2015-2016 годах Бека Дочвири руководил юридической службой аппарата Экономического совета, до этого же, с апреля 2013 года он работал в аппарате бизнес-омбудсмена.



В 2009-2013 годах он был юристом центра юридической помощи Ассоциации молодых юристов Грузии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





