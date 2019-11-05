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Парламентским секретарем правительства назначен Бека Дочвири


05.11.2019   11:11


Парламентским секретарем правительства Грузии назначен заместитель главы администрации правительства Бека Дочвири. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

С 2017 года по сентябрь 2019 года Бека Дочвири работал на должности директора юридического департамента МВД Грузии, до этого же он занимал позицию начальника юридического департамента Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

В 2015-2016 годах Бека Дочвири руководил юридической службой аппарата Экономического совета, до этого же, с апреля 2013 года он работал в аппарате бизнес-омбудсмена.

В 2009-2013 годах он был юристом центра юридической помощи Ассоциации молодых юристов Грузии.

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