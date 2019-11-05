

Марк Рютте: Грузия стала образцовой страной для региона

05.11.2019 11:13





В результате целенаправленной работы в течение последних нескольких лет Грузия стала образцовой страной для других стран региона и именно поэтому является главным партнером Нидерландов и ЕС, - об этом премьер-министр Королевства Нидерландов Марк Рютте заявил на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.



Как сообщают в пресс-службе премьер-министра Грузии, премьер Нидерландов назвал визит главы грузинского правительства историческим и отметил, что это является подтверждением высокого уровня отношений между двумя странами.



«Ваш визит действительно исторический, поскольку мы впервые принимаем премьер-министра Грузии в формате двустороннего визита в Нидерланды. Ваш визит является подтверждением того, что отношения между нашими странами никогда не были на таком высоком уровне. Это особенно касается наших торговых отношений. Нидерланды являются одним из крупнейших торговых партнеров Грузии, а в плане инвестиций мы на втором месте. Мы абсолютно уверены в будущем вашей страны. Уверены в устойчивой макроэкономической стабильности вашей страны, в росте ее экономики и осуществленных реформах. Мы уверены, что стабильность создает возможности для развития наших торговых отношений в последующие годы, в том числе и в аграрной сфере», - заявил премьер-министр Королевства Нидерландов.



По словам Марка Рютте, Королевство Нидерландов уже пять лет направляет аграрные торговые миссии в Грузию и в случае необходимости готово и в будущем делиться с Грузией экспертными знаниями в различных сферах.



Марк Рютте также подчеркнул положительную тенденцию роста туризма и отметил, что этому способствовала и снятая в Грузии голландская телевизионная программа, которая пользуется популярностью в Королевстве Нидерландов.



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