

Власть в Грузии сосредоточена в руках человека, не занимающего официальную должность

05.11.2019 12:08





По оценкам старшего научного сотрудника Центра демократии, развития и верховенства закона Стэнефордского университета Френсиса Фукуяма, реальная власть в Грузии сосредоточена в руках человека, который не занимает никакой государственной политической должности.



По его словам, для демократического развития важно наличие прозрачного управления.



«Грузия, с точки зрения демократического развития, достигла прогресса, но впереди еще долгий путь. Также должен отметить, что власть реально сосредоточена в руках того человека, который не занимает официально избираемую должность. Именно с этой точки зрения необходимо существование прозрачного управления», - утверждает Фукуяма.



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