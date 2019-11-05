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Выборы 2020 года станут испытанием демократии для Грузии - Дэвид Крамер
05.11.2019 12:10
Бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер считает, что выборы 2020 года станут проверкой, насколько Грузия продвигается к демократии.
По его словам, интерес к этому вопросу велик как со стороны стран ЕС, так и со стороны других союзников. Об этом, 4 ноября, он говорил с журналистами на конференции в Тбилиси.
«США проявляет большой интерес к парламентским выборам в Грузии и к развитию соответствующих событий... Большое внимание будет уделено этим выборам, и будет много наблюдателей...» - сказал он.
Крамер также говорил о грузино-американском партнерстве и отметил, что Грузия остается предметом внимания как для демократов, так и для Конгресса в целом:
«Поддержка в отношении Грузии не изменится. Вскоре они отправят нового посла, который продолжит и поддержит деятельность Элизабет Руд (и.о. посла США в Грузии - ред.)»
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