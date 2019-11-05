

Фукуяма: проблема грузинской демократии - это неподотчетная власть

05.11.2019 12:14





Исследователь Стэнфордского университета, американский политолог Фрэнсис Фукуяма рассказывает о существующей проблеме неформального управления в Грузии.



По словам Фукуямы, передача реальной власти в руки тех, кто не несет ответственности, является серьезной проблемой для демократии в Грузии и Украине:



«У меня остается впечатление, что в некоторой степени у Грузии та же проблема, что и у Украины: те люди, которые обладают властью, не исполняют ее. Это означает, что в обеих странах большой проблемой являются олигархи.



Думаю, что это действительно большой дефект для грузинской демократии – существуют скрытые силы, своего рода неподотчетный источник, который использует политическую систему и манипулирует под завесой. Это не является хорошей демократической практикой. В демократии должно быть все прозрачно, откуда берутся деньги, как осуществляется власть и т.д.»



4 ноября в тбилисской гостинице «Румс» Фрэнсис Фукуяма говорил о внешней политике США. 6 ноября он выступит с публичной лекцией в Свободном университете.





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