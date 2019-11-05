

Встреча в формате Абашидзе-Карасин может пройти в Праге 28 ноября

05.11.2019 13:03





Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил, что проведет встречу в Праге с ранее занимавшим пост заместителя главы МИД РФ Григорием Карасиным, предположительно, 28 ноября.



"Мы, предположительно, собираемся встретиться 28 ноября. Окончательная дата нашей встречи станет известна на следующей неделе", — сообщил корреспонденту ТАСС во вторник Абашидзе.



На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Карасин, который с сентября является сенатором, продолжит участвовать в переговорах с Абашидзе по поручению российских властей. Еще тогда Захарова сказала, что очередная (23-я) встреча Абашидзе и Карасина состоится в Праге в конце ноября. Абашидзе в последний раз встречался с Карасиным в Праге 13 июня.



Как ранее сообщил Абашидзе, он собирается обсудить с Карасиным возобновление авиасообщения между странами и ситуацию в оккупированном Россией Цхинвалськом регионе Грузии.



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