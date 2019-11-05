

Франция введет квоты для мигрантов на трудоустройство

05.11.2019 14:04





Франция введет квоты для мигрантов, ищущих работу. Как заявила министр труда Франции Мюриэль Пенико, система квот позволит гражданам стран, не входящих в ЕС, легально работать во Франции.



По словам министра, квоты для мигрантов будут введены летом 2020 года. Правительство уже работает над списком профессий, востребованных во Франции.



«Наша цель — помочь французским гражданам вернуться на рынок труда, а затем принимать мигрантов и предоставить им возможности для трудоустройства. Если есть необходимость, мы готовы принимать на работу профессионалов», — сказала министр.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





