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Франция введет квоты для мигрантов на трудоустройство
05.11.2019 14:04
Франция введет квоты для мигрантов, ищущих работу. Как заявила министр труда Франции Мюриэль Пенико, система квот позволит гражданам стран, не входящих в ЕС, легально работать во Франции.
По словам министра, квоты для мигрантов будут введены летом 2020 года. Правительство уже работает над списком профессий, востребованных во Франции.
«Наша цель — помочь французским гражданам вернуться на рынок труда, а затем принимать мигрантов и предоставить им возможности для трудоустройства. Если есть необходимость, мы готовы принимать на работу профессионалов», — сказала министр.
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