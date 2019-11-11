

О легальном трудоустроистве в США рассказала и.о. посла Элизабет Руд

11.11.2019 12:02





Призываю всех ознакомиться с теми возможностями, которые предоставляются гражданам Грузии в направлении легального трудоустройства в Соединенных Штатах Америки, - об этом заявила «IPN» и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд.



Американский дипломат ответила на вопрос агентства о том, насколько возможна работа над вопросом легального трудоустройства грузинских граждан в Америке, аналогично той, какую власти Грузии ведут с рядом европейских стран.



«Уже существуют пути, посредством которых грузинские граждане могут легально работать в Соединенных Штатах Америки. Это визы разных категорий, которые позволяют гражданам Грузии работать в США. Я бы призвала всех, кто заинтересован в этом, ознакомиться с этими возможностями», - заявила Руд.



Кроме того, Элизабет Руд откликнулась и на инициативу президента Грузии Саломе Зурабишвили о назначении специального представителя США в Грузии.



«У Америки уже есть официальный представитель в Грузии. В настоящее время – это я, исполняющий обязанности посла США. Разумеется, когда утвердят нового посла, он приедет в Грузию и будет представителем президента Америки в Грузии в целях укрепления и усиления грузино-американских отношений. Что касается переговоров, которые связаны с вопросом оккупированных территорий Грузии – «Южной Осетии» и Абхазии, то у нас и тут есть специальный старший советник в Госдепартаменте, Эндрю Шофер, который руководит нашей делегацией на Женевских международных переговорах. Он очень тесно сотрудничает с правительством Грузии для того, чтобы отвечать на вызовы в плане безопасности и гуманитарной точки зрения», - заявила Элизабет Руд.



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