

Гварамиа: Россия планирует втянуть США в новую войну в Афганистане

11.11.2019 13:10





«Россия планирует втянуть США в новую войну в Афганистане» - так прокомментировал независимый эксперт Гоча Гварамиа заявление директора ФСБ России Александра Бортникова, сделанного им 7 ноября. По заявлению Бортникова спецслужбы России фиксируют «…нарастающую активность подразделений ИГ (Исламское Государство-ред) в Афганистане, объединенных в так называемый "Вилаят Хорасан". В тесной связи с ним действуют "Джамаат Ансаруллах" и "Исламское движение Восточного Туркестана". Их цель - создание плацдарма для экспансии на пространство СНГ».



Как считает Гварамиа, Бортников своим заявлением обозначил следующий периметр новых боевых действий. По словам эксперта «…практика показывает, что такие заявления, особенно с уст представителей российских силовых структур, означает одно – у России есть очередная «домашняя заготовка», и вскоре на карте мира появляется новая «горячая точка». Афганистан в определенном смысле хотя и считается таковым, но коалиционными силами НАТО уже долгое время удерживается «хрупкий мир». Ввергнуть это государство в новую войну в интересах лишь России». Как заявил эксперт, недавние события в Таджикистане, тому подтверждение. Как заявил Гварамиа, тут надо внимание уделить нескольким факторам. «Первое –США начали вывод большей части военных соединений из Сирии и заявили об устранении лидера ИГ Абу Бакр аль-Багдади. Второе - Россия сразу начала вводить дополнительные собственные военные силы вплоть до того, что решила отправить солдат-срочников. В тоже время возобновила авиаудары. Третье - в российских СМИ появились заявления о поражении ИГ в Сирии и Ираке. Четвертое – после этих сообщений буквально в считанные дни произошло нападение на пограничный пост в Таджикистане. Примечательно, что без всякого расследования и не дождавшись взятия ответственности, Россия обвинила в произошедшем проникшую из Афганистана террористическую группу ИГ, которая лишь спустя 3 дня заявила о своей причастности. Пятое - бывшие представители российских спецслужб не раз заявляли о причастности России к терроризму. Бывший высокопоставленный сотрудник КГБ, затем СФР Сергей Жирнов в интервью «Радио Свобода» ранее сообщал «…Путину довольно хорошо удается манипулировать не глобальным терроризмом, как это было при Андропове, а отдельными группами. И даже просто самому проводить свои акции под их флагом…» - заявил Гварамиа. По словам эксперта, если все суммировать и учесть структуру расквартированной в Таджикистане Российской военной базы, которая практический обеспечивает безопасность границ этого государства, то с большей вероятностью нападение не обошлось без участия России. «"Цель всего просто – отбить у США влияние в Афганистане и оправдать свое военное вмешательство» - заявил Гварамиа.





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