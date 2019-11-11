

ООН: Нино Сухишвили остается послом доброй воли

11.11.2019 13:17

Новости-Грузия



Представительство ООН в Грузии опровергло информацию о том, что Нино Сухишвили лишена статуса посла доброй воли.



Директор всемирно известного Национального балета «Сухишвили», стала послом доброй воли ООН из Грузии в июле 2017 года. На этой неделе в СМИ распространилась информация о том, что руководительницу ансамбля лишили этого статуса из-за «гомофобных заявлений» в отношении Левана Акина — режиссера фильма «А потом мы танцевали», посвященного ЛГБТ-тематике.



«Вопреки тому, что сообщают некоторые СМИ, представительство ООН в Грузии не приостанавливало статус Нино Сухишвили по достижению целей устойчивого развития. ООН ожидает, что все послы доброй воли будут привержены Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и объявленной цели – никого не оставляй позади», — сказано в заявлении.



В сентябре 2015 года государства-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.



В местном представительстве ООН выражают благодарность Нино Сухишвили и двум другим послам доброй воли из Грузии за их помощь в продвижении целей Повестки.



«Известные грузинские деятели добровольно выполняют обязанности послов доброй воли. Этот статус временный и послы подлежат ротации», — отмечено в заявлении.



Вскоре после мировой премьеры «А потом мы танцевали» Леван Акин дал большое интервью изданию The Guardian, в котором говорил о трудностях при съемках фильма в Тбилиси. Режиссер заявил, что Нино Сухишвили всячески препятствовала процессу. Утверждалось, что директор «Сухишвили» категорически отказалась сотрудничать с ним, а также повлияла на решение других грузинских хореографов.

Сама Сухишвили назвала слова Акина «абсолютной глупостью» и «бессовестной ложью». Она отметила, что у нее не было «никакой гомофобной позиции». Хореограф пояснила, что отказалась от сотрудничества только потому, что сочла сюжет фильма неестественным.

Всю эту историю в Тбилиси вспомнили перед грузинской премьерой «А потом мы танцевали». Патриархия Грузии заявила, что фильм оскорбляет национальное достоинство, а Нино Сухишвили из-за своей позиции «подверглась давлению международного масштаба».



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