

ЕС: Все идет хорошо, Грузия готовится к выполнению первого важного обязательства

11.11.2019 13:20





«Думаю, что все идет хорошо и Грузия готовится к выполнению первого важного обязательства, которое предполагает председательство в комитете Совета Европы», — заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич на совместном брифинге с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.



Как отметила генсек Совета Европы, её первый визит в Грузию совпадает с важной датой, первое — 70-летний юбилей основания Совета Европы, и второе — Грузия отмечает 20-летний юбилей членства в этой организации.



«Целью этой организации является поддержание единства государств-членов и обеспечение мира путем установления высоких стандартов в области прав человека, демократии и верховенства закона. В этом году Грузия празднует свое 20-летие членства в организации. Я думаю, что все идет хорошо, и Грузия готовится выполнить свое первое важное обязательство, которое предполагает председательство в комитете Совета Европы. Основная цель моего визита — подготовка к председательству Грузии в комитете министров Совета Европы, которое начнется с 27 ноября. Я хотела бы поблагодарить министра за отличный прием и за подготовку, которую осуществила Грузия», — заявила Мария Пейчинович-Бурич.



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