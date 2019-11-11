|
|
|
ЕС: Все идет хорошо, Грузия готовится к выполнению первого важного обязательства
11.11.2019 13:20
«Думаю, что все идет хорошо и Грузия готовится к выполнению первого важного обязательства, которое предполагает председательство в комитете Совета Европы», — заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич на совместном брифинге с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.
Как отметила генсек Совета Европы, её первый визит в Грузию совпадает с важной датой, первое — 70-летний юбилей основания Совета Европы, и второе — Грузия отмечает 20-летний юбилей членства в этой организации.
«Целью этой организации является поддержание единства государств-членов и обеспечение мира путем установления высоких стандартов в области прав человека, демократии и верховенства закона. В этом году Грузия празднует свое 20-летие членства в организации. Я думаю, что все идет хорошо, и Грузия готовится выполнить свое первое важное обязательство, которое предполагает председательство в комитете Совета Европы. Основная цель моего визита — подготовка к председательству Грузии в комитете министров Совета Европы, которое начнется с 27 ноября. Я хотела бы поблагодарить министра за отличный прием и за подготовку, которую осуществила Грузия», — заявила Мария Пейчинович-Бурич.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна