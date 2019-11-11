

Залкалиани: Грузия выражает готовность к тесному сотрудничеству с Советом Европы

11.11.2019 13:24





Грузия выражает готовность к тесному сотрудничеству с Советом Европы для достижения общих целей и задач, - об этом заявил глава грузинского внешнеполитического ведомства Давид Залкалиани на совместной пресс-конференции с находящейся с визитом в Грузии генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.



По его словам, визит генсека Совета Европы в Грузию связан с приближающимся председательством Грузии в Комитете министров Совета Европы.



«Сегодня на встрече мы говорили о вопросах двустороннего сотрудничества между Грузией и Советом Европы, планах на будущее и предстоящем председательстве Грузии в Совете Европы. Кроме того, мы говорили о тяжелой обстановке на оккупированных территориях Грузии в плане соблюдения прав человека и с гуманитарной точки зрения, что остается главнейшим вызовом для Грузии.



Особо были подчеркнуты оккупация Россией территорий Грузии, процесс незаконной бордеризации и факты массового нарушения прав человека. Грузия прилагает все усилия для того, чтобы консолидировать международное содружество относительно этой проблемы. В этом смысле важно и то, что генеральный секретарь Совета Европы готовит консолидированный отчет, «Конфликт в Грузии», посредством которого Совет Европы постоянно информирует международную общественность о положении с правами человека на оккупированных территориях», - заявил Давид Залкалиани.



По его же словам, сегодня пройдет и официальная презентация плана действий Грузии и Совета Европы на 2020-2023 годы.



Кроме того, по информации Залкалиани, в этом году Совет Европы отмечает 70-летие основания организации, а Грузия – 20-летие вступления в Совет Европы. В связи с этим Нацбанк Грузии выпустил и юбилейную монету.



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