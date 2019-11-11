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В экзаменах на подтверждение компетенции учителей приняло участие до 21 тыс. лиц
11.11.2019 15:27
В тестировании на подтверждение предметной и профессиональной компетенции, которое проходило в период со 2-го -по 8-е августа, приняли участие около 21 тыс. практикующих учителей и желающих стать педагогами.
Как заявила директор Национального экзаменационного центра Софо Горгодзе на сегодняшнем брифинге, тестирование было проведено в восьми городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти, Ахалцихе, Озургети, Зугдиди, Телави) в 13-ти экзаменационных центрах.
По её словам, процесс тестирования проходил в спокойной обстановке, без эксцессов.
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