

В экзаменах на подтверждение компетенции учителей приняло участие до 21 тыс. лиц

11.11.2019 15:27





В тестировании на подтверждение предметной и профессиональной компетенции, которое проходило в период со 2-го -по 8-е августа, приняли участие около 21 тыс. практикующих учителей и желающих стать педагогами.



Как заявила директор Национального экзаменационного центра Софо Горгодзе на сегодняшнем брифинге, тестирование было проведено в восьми городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти, Ахалцихе, Озургети, Зугдиди, Телави) в 13-ти экзаменационных центрах.



По её словам, процесс тестирования проходил в спокойной обстановке, без эксцессов.



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