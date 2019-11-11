|
|
|
В ЕНД раскритиковали видения владыки Петра в связи с Россией
11.11.2019 16:50
Политические видения владыки Петра в связи с Россией очень совпадают с видениями Бидзины Иванишвили, - об этом заявила журналистам член «Национального движения» Саломе Самадашвили. Т
ак Самадашвили откликнулась на заявления представителей парламентского большинства о том, что владыка Петр является частью «Национального движения».
«Это вызывает улыбку и серьезно комментировать сложно. То, что я услышала от владыки Петра вчера, могу сказать, что его политические видения в связи с Россией очень совпадают с видениями Бидзины Иванишвили. К примеру, оба считают, что непосредственно Путин не ответственен за то, что произошло в 2008 году. Относительно же роли Бидзины Иванишвили у него весьма позитивные оценки. Также было и в отношении Гахария. Так что, если и прослеживаются какие-либо симпатии и схожие политические видения, то это именно между Бидзиной Иванишвили и владыкой Петром», - заявила Саломе Самадашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна