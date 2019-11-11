

В ЕНД раскритиковали видения владыки Петра в связи с Россией

11.11.2019 16:50





Политические видения владыки Петра в связи с Россией очень совпадают с видениями Бидзины Иванишвили, - об этом заявила журналистам член «Национального движения» Саломе Самадашвили. Т



ак Самадашвили откликнулась на заявления представителей парламентского большинства о том, что владыка Петр является частью «Национального движения».



«Это вызывает улыбку и серьезно комментировать сложно. То, что я услышала от владыки Петра вчера, могу сказать, что его политические видения в связи с Россией очень совпадают с видениями Бидзины Иванишвили. К примеру, оба считают, что непосредственно Путин не ответственен за то, что произошло в 2008 году. Относительно же роли Бидзины Иванишвили у него весьма позитивные оценки. Также было и в отношении Гахария. Так что, если и прослеживаются какие-либо симпатии и схожие политические видения, то это именно между Бидзиной Иванишвили и владыкой Петром», - заявила Саломе Самадашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





