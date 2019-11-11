

Гварамиа: Россия не упускает возможности изменить формат женевских дискуссий

11.11.2019 16:58





«Россия не упускает возможности изменить формат женевских дискуссий» - считает независимый эксперт Гоча Гварамиа комментируя заявления главы МИД России Сергея Лаврова, сделанное им в понедельник выступая перед выпускниками Дипломатической школы и студентами армянских вузов.



По его словам, в своем выступлении Лавров, целенаправленно искажая сущность формата Женевских дискуссии по безопасности в Закавказье, вновь старается увести от ответственности Россию.



«Лавров, прекрасно зная, что сторонами переговоров являются исключительно Россия и Грузия, все равно старается убедить других, что женевский формат является трехсторонним и сторонами являются Грузия, Абхазия и т.н. Южная Осетия» - заявил Гварамиа.



По словам эксперта «Россия всячески старается добиться подписания соглашения о неприменении военной силы между Грузией и ее оккупированными Россией территориями. Таким образом Кремль старается снять с себя статус оккупанта, выйти из переговорного процесса и уйти от ответственности, возложенной на нее из-за оккупации территорий Грузии».



Гварамиа подчеркивает, что Грузия не отказывается подписывать соглашение о неприменении военной силы, но только с Россией, от чего Москва упорно отказывается.



«Россия, видимо, до сих не отказывается от своих планов в отношении Грузии, и при необходимости готова применить военную силу. В противном случае Москва уже давно подписало бы такое соглашение и вела бы конструктивные переговоры для решения двусторонних проблем. Однако, Лавров своим заявлением лишний раз подчеркнул, что Москва не собирается отказываться от своих признаний независимости оккупированных ею же территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона» - заявил Гварамиа.



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