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Гварамиа: Россия не упускает возможности изменить формат женевских дискуссий
11.11.2019 16:58
«Россия не упускает возможности изменить формат женевских дискуссий» - считает независимый эксперт Гоча Гварамиа комментируя заявления главы МИД России Сергея Лаврова, сделанное им в понедельник выступая перед выпускниками Дипломатической школы и студентами армянских вузов.
По его словам, в своем выступлении Лавров, целенаправленно искажая сущность формата Женевских дискуссии по безопасности в Закавказье, вновь старается увести от ответственности Россию.
«Лавров, прекрасно зная, что сторонами переговоров являются исключительно Россия и Грузия, все равно старается убедить других, что женевский формат является трехсторонним и сторонами являются Грузия, Абхазия и т.н. Южная Осетия» - заявил Гварамиа.
По словам эксперта «Россия всячески старается добиться подписания соглашения о неприменении военной силы между Грузией и ее оккупированными Россией территориями. Таким образом Кремль старается снять с себя статус оккупанта, выйти из переговорного процесса и уйти от ответственности, возложенной на нее из-за оккупации территорий Грузии».
Гварамиа подчеркивает, что Грузия не отказывается подписывать соглашение о неприменении военной силы, но только с Россией, от чего Москва упорно отказывается.
«Россия, видимо, до сих не отказывается от своих планов в отношении Грузии, и при необходимости готова применить военную силу. В противном случае Москва уже давно подписало бы такое соглашение и вела бы конструктивные переговоры для решения двусторонних проблем. Однако, Лавров своим заявлением лишний раз подчеркнул, что Москва не собирается отказываться от своих признаний независимости оккупированных ею же территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона» - заявил Гварамиа.
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