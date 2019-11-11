

Бизнес-омбудсмен покидает должность - «Это не спонтанное решение»

11.11.2019 17:25





«Это не спонтанно принятое решение», - об этот после ухода с поста бизнес-омбудсмена Грузии пишет в соцсети Ираклий Леквинадзе.



Как поясняет Леквинадзе, его отставка связана с согласованными альтернативными планами.



«Скажу вам, что за 22-месячный период работы наш аппарат рассмотрел 565 дел, из которых на 300 мы соответствующим образом отреагировали и в 68%-тах требования бизнеса полностью или частично были удовлетворены.



P.S. Тут же хочу заявить, что мой уход с поста связан с согласованными альтернативными планами, о чем я расскажу в ближайшем будущем и это не спонтанно принятое решение», - пишет в соцсети бывший бизнес-омбудсмен.



Ираклий Леквинадзе благодарит все бизнес-компании и бизнес-ассоциации, которые в течение 22 месяцев выражали ему доверие и поддержку.



«Спасибо медиа за поддержку и за то, что стояли рядом! Спасибо всем сотрудникам аппарата бизнес-омбудсмена за самоотверженный труд в поддержку бизнеса», - пишет в соцсети Ираклий Леквинадзе.



Напомним, что бизнес-омбудсмен Грузии Ираклий Леквинадзе и его зам Леван Каландазе написали заявления об отставке 8 ноября.



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