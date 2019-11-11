

Парламент Литвы рассматривает шведский вариант регулирования проституции

11.11.2019 17:37





Парламент Литвы рассматривает шведский вариант регулирования проституции, согласно которому наказывать будут клиентов проституток, а их самих освободят от ответственности. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.



Поправки на прошлой неделе представила депутат Довиле Шакалене, сказав, что только эта модель способствует уменьшению масштабов проституции и торговли людьми.



"Есть три модели юридического регулирования: легализация, наказание для обеих сторон и наказание только для покупателя услуги. Только в случае третьего варианта масштабы проституции уменьшаются", - сказала депутат.



Депутаты одобрили поправки, сейчас они переданы на рассмотрение в Комитет по праву и правопорядку и Комитет по правам человека. На пленарных заседания его будут рассматривать весной.



Инициатор поправок предлагает дополнить УК Литвы утверждением, что покупка сексуальных услуг - это преступление. За такое преступление грозит штраф или арест. Из Кодекса об административных правонарушениях предлагают вычеркнуть действующую статью о проституции.



Сейчас как проституткам, так и их клиентам грозит штраф в размере 90-140 евро, при повторном нарушении - 140-300 евро. Инициаторы поправок отмечают, что штрафы не отпугивают от такой деятельности, а только усложняют проституткам возможность отказаться от нее.



По данным Департамента полиции, за 2015-2019 годы за проституцию были наказаны 799 человек, из них 543 - неоднократно. За покупку услуг проституток наказывали 104 человек, за повторное такое нарушение - 11.



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