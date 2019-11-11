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Бокерия: У Васадзе и целой банды черносотенцев есть полная гарантия безнаказанности
11.11.2019 18:00
Враги свободы и сегодня открыто связаны с властью и это, в первую очередь, выражается в безнаказанности за насилие, - об этом заявил журналистам член «Европейской Грузии» Гига Бокерия.
По его словам, люди, которые организуют насилие и нападают на граждан, имеет полную гарантию безнаказанности.
«Сегодня, когда Ираклий Окруашвили в тюрьме, Нике Мелия предъявлено абсурдное обвинение, у людей, которые открыто призывают к насилию, нападают на граждан и организуют насилие, есть полная гарантия безнаказанности. Речь идет о Васадзе и целой банде черносотенцев, которых Иванишвили использует для своих политических задач, во вред интересам нашей страны. По большинству вопросов власть и эти люди единодушны. Мы должны их победить всех вместе», - заявил Бокерия.
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