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Хазарадзе: Политический терроризм «Грузинской мечты» ведет Грузию к несостоявшемуся государству
11.11.2019 18:13
Политический терроризм «Грузинской мечты» ведет Грузию к несостоявшемуся государству, - так оценивает учредитель общественного движения «Лело» Мамука Хазарадзе заявление американского дипломата Джорджа Кента.
«Заявление Джорджа Кента является подтверждением с очень высокой трибуны того, что «Грузинская мечта» прибрала к рукам правосудие, государство и ведет страну к несостоявшемуся государству, которое никогда не преодолеет бедность, несправедливость, оккупацию, и никогда не сможет стать развитой, современной и свободной частью мира. Это политический терроризм! Мы постепенно станем нежелательным партнером для Запада и единственным путем останется Россия. «Лело» создано именно поэтому! Мы сделаем все и будем бороться до конца, чтобы изменить эту реальность», - заявил Мамука Хазарадзе.
Напомним, что, согласно распространенной информации, американский дипломат Джордж Кент во время допроса в Сенате заявил, что власть Грузии использует прокуратуру для преследования оппонентов и политических репрессий.
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